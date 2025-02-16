«Тоттенхэм» одержал третью победу подряд в матчах с «Манчестер Юнайтед»

Сегодня, 16 февраля, «Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Юнайтед» (1:0) в матче 25-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025. Таким образом, «шпоры» одержали третью победу подряд в матчах с «красными» (1:0, 4:3 и 3:0).

Единственный гол в матче на 13-й минуте забил полузащитник «Тоттенхэма» Джеймс Мэддисон — 1:0.

После 24 сыгранных матчей «Тоттенхэм» располагается на 12-й строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 30 очков. «Манчестер Юнайтед» после аналогичного количества игр занимает 15-е место, заработав 29 очков. Турнирную таблицу чемпионата Англии сезона-2024/2025 возглавляет «Ливерпуль», у которого 60 очков.