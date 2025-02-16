Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Ювентус» — «Интер»: стартовые составы команд на матч Серии А

Сегодня, 16 февраля, состоится матч 25-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся туринский «Ювентус» и миланский «Интер». Команды будут играть на стадионе «Альянц» в Турине (Италия). Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Маурицио Мариани. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую-онлайн трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

«Ювентус»: Ди Грегорио, Гатти, Вейга, Савона, Маккенни, Копмейнерс, Веа, Тюрам-Юльен, Консейсау, Коло Муани, Гонсалес.

«Интер»: Зоммер, Павар, Бастони, Димарко, Ачерби, Думфрис, Барелла, Чалханоглу, Мхитарян, Мартинес, Тареми.

После 24 сыгранных матчей «Ювентус» располагается на пятой строчке в турнирной таблице итальянской Серии А, набрав 43 очка. «Интер» после аналогичного количества игр занимает второе место, заработав 54 очка.