«Рома» минимально победила «Парму», игравшую в меньшинстве с 31-й минуты, в Серии А

Завершился матч 25-го тура итальянской Серии А сезона-2024/2025, в котором встречались «Парма» и «Рома». Команды играли на стадионе «Эннио Тардини» в Парме. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Даниэлем Киффи (Падуя, Италия). «Рома» одержала минимальную победу со счётом 1:0.

На 31-й минуте хозяева остались в меньшинстве, прямую красную карточку получил защитник «Пармы» Джованни Леони. На 33-й минуте игрок гостей Матиас Соуле забил единственный гол в матче.

После 25 сыгранных матчей «Парма» располагается на 18-й строчке в турнирной таблице итальянской Серии А, набрав 20 очков. «Рома» после аналогичного количества игр занимает девятое место, заработав 37 очков.