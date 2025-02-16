«Рома» минимально победила «Парму», игравшую в меньшинстве с 31-й минуты, в Серии А
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Завершился матч 25-го тура итальянской Серии А сезона-2024/2025, в котором встречались «Парма» и «Рома». Команды играли на стадионе «Эннио Тардини» в Парме. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Даниэлем Киффи (Падуя, Италия). «Рома» одержала минимальную победу со счётом 1:0.
Италия — Серия А . 25-й тур
16 февраля 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Парма
Парма
Окончен
0 : 1
Рома
Рим
0:1 Соуле – 33'
Удаления: Леони – 31' / нет
На 31-й минуте хозяева остались в меньшинстве, прямую красную карточку получил защитник «Пармы» Джованни Леони. На 33-й минуте игрок гостей Матиас Соуле забил единственный гол в матче.
После 25 сыгранных матчей «Парма» располагается на 18-й строчке в турнирной таблице итальянской Серии А, набрав 20 очков. «Рома» после аналогичного количества игр занимает девятое место, заработав 37 очков.
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