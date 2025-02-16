Видео: пушечный гол Халка прямым ударом со штрафного с дистанции более 30 метров

Экс-форвард санкт-петербургского «Зенита» Халк, ныне выступающий за бразильский «Атлетико Минейро», с дистанции 33 метров эффектно поразил ворота «Томбенесе» в матче 1/2 финала Лиги Минейро. Ранее в этой встрече Халк реализовал пенальти. Голы 38-летнего нападающего принесли «Атлетико Минейро» победу со счётом 2:0.

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В сезоне-2025 Халк сыграл за «Атлетико Минейро» шесть матчей во всех турнирах, в которых отметился семью забитыми мячами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до зимы 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,5 млн.