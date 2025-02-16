Гунько — о соперниках сборной России: думаю, эти команды — неплохой вариант

Главный тренер армянского «Урарту» Дмитрий Гунько поделился мнением о предстоящих товарищеских матчах сборной России с национальными командами Замбии, Нигерии и Беларуси.

«Надеюсь, что эти матчи будут гораздо лучше по качеству, чем игра с Брунеем, потому что сборную слабее найти сложновато. В этих сборных футболисты достаточно высокого уровня, поэтому я думаю, что игры будут интересными. В этой ситуации сборной России необходимо проводить спарринги, и не всегда РФС может найти соперников высокого уровня. Так что думаю, эти команды — неплохой вариант», — приводит слова Гунько «РБ Спорт».

В четверг, 13 февраля, пресс-служба РФС на официальном сайте сообщила, что товарищеский матч сборной России с Замбией пройдёт в Москве в марте. 6 июня команда Валерия Карпина проведёт домашнюю встречу с Нигерией, а 10 июня сыграет на выезде со сборной Беларуси.