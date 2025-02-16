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Эмболо — о стиле Головина: иногда спрашиваю его: «Ты что, из Америки, а не из России?»

Эмболо — о стиле Головина: иногда спрашиваю его: «Ты что, из Америки, а не из России?»
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Нападающий «Монако» и сборной Швейцарии Брил Эмболо оценил стиль одежды российского полузащитника монегасков Александра Головина.

«Мне нравится, как он одевается, если честно. Много всего от Nike, обувается он хорошо, носит Travis Scott, Chrome Hearts. Иногда я спрашиваю его: «Ты что, из Америки, а не из России?» Головин пытается совмещать молодёжные вещи с комфортными. Мне реально нравится его стиль.

Иногда я в шоке, конечно, а иногда супершокирован. Он любит одеваться ярко. Я говорю ему: «Голо, как ты можешь надевать одежду из стольких цветов?» Так обычно делают американцы, темнокожие. Это не всегда подходит его характеру.

Но вообще ему идёт, мне заходит. Если ты уникален, то и носить должен что-то уникальное. Головин так и делает», — сказал Эмболо в интервью Нобелю Арустамяну для сериала «Западная трибуна» на Okko.

После 22 сыгранных матчей «Монако» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице Лиги 1, набрав 40 очков. В следующем туре подопечные Ади Хюттера сыграют с «Лиллем». Турнирную таблицу чемпионата Франции сезона-2024/2025 возглавляет «Пари Сен-Жермен», у которого 56 очков.

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