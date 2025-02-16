Постекоглу высказался о победе «Тоттенхэма» в матче с «Манчестер Юнайтед» в АПЛ

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Ангелос Постекоглу прокомментировал победу своей команды в матче 25-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025 с «Манчестер Юнайтед» (1:0).

«Нам было важно выиграть сегодня, и это была важная игра для нас, чтобы улучшить наше положение в турнирной таблице. Я думаю, что временами мы играли прилично. Наш прессинг был динамичным. Мы можем играть лучше и будем прибавлять. Самым главным сегодня была победа», — приводит слова Постекоглу BBC.

После 24 сыгранных матчей «Тоттенхэм» располагается на 12-й строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 30 очков. «Манчестер Юнайтед» после аналогичного количества игр занимает 15-е место, заработав 29 очков.