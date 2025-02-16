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Гунько — о тратах «Спартака»: теперь, как я понимаю, это деньги корпорации «Лукойл»

Гунько — о тратах «Спартака»: теперь, как я понимаю, это деньги корпорации «Лукойл»
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Бывший тренер «Спартака» Дмитрий Гунько прокомментировал расходы красно-белых на трансферы в текущее зимнее трансферное окно.

«Мы видим, что на трансферном рынке «Спартак» потратил огромную сумму. Это говорит о том, что «Спартак» ввязывается в гонку. Если раньше клубом руководили и финансировали три акционера во главе с Федуном, которые вкладывали личные деньги, то на данный момент, как я понимаю, это деньги корпорации «Лукойл». И поэтому проходят большие трансферы в районе € 20 млн, не считая таких вещей, как агентские, подписные и всё остальное, что выходит за трансферную сумму самого игрока. Дальше будем смотреть, насколько качественно эти футболисты будут соответствовать средствам, которые на них потратил «Лукойл», — приводит слова Гунько «РБ Спорт».

По данным Transfermarkt, самой дорогой покупкой «Спартака» в нынешнем сезоне стал нападающий Ливай Гарсия, который перешёл из греческого АЕКа за € 18,7 млн зимой. 11 февраля красно-белые объявили о переходе вингера Пабло Солари из «Ривер Плейт» за € 10 млн. Третьим новичком команды стал вратарь Илья Помазун, который перешёл в «Спартак» из ЦСКА.

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