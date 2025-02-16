Чалов помог ПАОКу разгромить «Ламию», забив третий гол в чемпионате Греции

Завершился матч 23-го тура греческой Суперлиги сезона-2024/2025, в котором встречались ПАОК и «Ламия». Команды играли на стадионе «Тумба» в Салониках. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Константиносом Катикосом (Греция). ПАОК разгромил «Ламию» со счётом 7:0.
За ПАОК отличились нападающий Мбвана Саматта, полузащитник Яннис Константелиас (хет-трик), хавбек Андрия Живкович, полузащитник Шола Шоретире и российский форвард Фёдор Чалов. Данный гол стал третьим для Чалова за греческий клуб.
После 23 сыгранных матчей ПАОК располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице Суперлиги, набрав 43 очка. «Ламия» после аналогичного количества игр занимает последнее, 14-е место, заработав девять очков. Турнирную таблицу чемпионата Греции сезона-2024/2025 возглавляет «Олимпиакос», у которого 51 очко.
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