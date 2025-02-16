Есимов: объединённая лига России, Казахстана, Беларуси и Азербайджана? Это же нереально

Генеральный директор казахстанского «Кайрата» Аскар Есимов прокомментировал идею о создании объединённой лиги, которая бы включала в себя чемпионаты России, Казахстана, Беларуси и Азербайджана.

— Объединённая лига? Мы играем в своём национальном чемпионате, в еврокубках и такое даже никогда не рассматривали. Это же нереально.

— На ваш взгляд, смог бы «Кайрат» конкурировать с российскими клубами?

— Это гипотетический вопрос. Зачем об этом говорить? — приводит слова Есимова «РБ Спорт».

Алма-атинский «Кайрат» после завершения сезона занял первое место в турнирной таблице чемпионата Казахстана сезона-2024.