Журналист L’Equipe — о французском языке Сафонова: у него очень хороший словарный запас

Журналист L’Equipe Эрве Пено оценил уровень владения французским языком вратаря «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова.

«Я даже впечатлён его акцентом. Матвею ещё нужно поработать над своим словарным запасом, но он уже очень хорош. Важно понимать, что французский язык сильно отличается от русского. Также хочу заметить, что у Сафонова приятная, улыбчивая внешность», — приводит слова Пено «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Сафонов принял участие в 10 матчах во всех турнирах, в пяти из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.