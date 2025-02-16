Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Стад Ренн — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Журналист L’Equipe — о французском языке Сафонова: у него очень хороший словарный запас

Журналист L’Equipe — о французском языке Сафонова: у него очень хороший словарный запас
Комментарии

Журналист L’Equipe Эрве Пено оценил уровень владения французским языком вратаря «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова.

«Я даже впечатлён его акцентом. Матвею ещё нужно поработать над своим словарным запасом, но он уже очень хорош. Важно понимать, что французский язык сильно отличается от русского. Также хочу заметить, что у Сафонова приятная, улыбчивая внешность», — приводит слова Пено «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Сафонов принял участие в 10 матчах во всех турнирах, в пяти из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.

Материалы по теме
Игорь Колыванов: Сафонов — красавчик, что учит французский!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android