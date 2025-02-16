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Кирилл Набабкин: Василий Березуцкий современный тренер, он разбирается в футболе

Кирилл Набабкин: Василий Березуцкий современный тренер, он разбирается в футболе
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Бывший футболист московского ЦСКА, ныне выступающий за медийный «СКА-Ростов», Кирилл Набабкин поделился мнением о работе Василия Березуцкого на должности главного тренера азербайджанского «Сабаха».

«Мог ли я, будучи футболистом, представить, что Василий Березуцкий станет тренером? Да, мог. Есть все данные для этого. Общительный, коммуникабельный.

Сейчас у него есть желание тренировать, прогрессировать. Тем более он не так давно закончил. Он современный тренер, и он, конечно, понимает и разбирается в футболе. Это большой плюс для него», – приводит слова Набабкина Metaratings.

После 22 сыгранных матчей «Сабах» набрал 31 очко и занимает пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги Азербайджана.

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