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«Ювентус» — «Интер»: после первого тайма счёт не открыт

«Ювентус» — «Интер»: после первого тайма счёт не открыт
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В эти минуты наступил перерыв в матче 25-го тура итальянской Серии А, в котором встречаются туринский «Ювентус» и миланский «Интер». Команды играют на стадионе «Альянц» в Турине (Италия). Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Маурицио Мариани. На момент написания новости счёт в матче 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую-онлайн трансляцию встречи.

Италия — Серия А . 25-й тур
16 февраля 2025, воскресенье. 22:45 МСК
Ювентус
Турин
2-й тайм
0 : 0
Интер М
Милан

После первого тайма счёт не открыт.

Турнирную таблицу чемпионата Италии возглавляет «Наполи». Команда набрала 56 очков после 25 матчей. На втором месте находится «Интер», заработавший 54 очка. На третьей строчке располагается «Аталанта», у которой 51 очко. «Ювентус» с 43 очками находится на пятом месте.

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