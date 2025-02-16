Результаты матчей Бундеслиги 16 февраля

В воскресенье, 16 февраля, прошли три матча 22-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, состоявшихся в этот день.

Результаты матчей чемпионата Германии 16 февраля:

«Вердер» — «Хоффенхайм» — 1:3;

«Айнтрахт» Франкфурт — «Хольштайн Киль» — 3:1;

«Хайденхайм» — «Майнц» — 0:2.

Турнирную таблицу Бундеслиги сезона-2024/2025 возглавляет «Бавария», набравшая 55 очков. На второй строчке располагается «Байер», заработавший 47 очков. Третье место с 42 очками занимает франкфуртский «Айнтрахт». В зоне вылета располагаются «Хольштайн Киль» (13), «Бохум» (14) и «Хайденхайм» (14).