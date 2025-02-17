«Ювентус» — «Интер»: Консейсау открыл счёт на 74-й минуте

В эти минуты проходит матч 25-го тура итальянской Серии А, в котором встречаются туринский «Ювентус» и миланский «Интер». Команды играют на стадионе «Альянц» в Турине (Италия). Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Маурицио Мариани. На момент написания новости счёт в матче 1:0 в пользу «Ювентуса». «Чемпионат» ведёт текстовую-онлайн трансляцию встречи.

На 74-й минуте нападающий «Ювентуса» Шику Консейсау открыл счёт в матче.

После 24 сыгранных матчей «Ювентус» располагается на пятой строчке в турнирной таблице итальянской Серии А, набрав 43 очка. «Интер» после аналогичного количества игр занимает второе место, заработав 54 очка.