«Ювентус» обыграл «Интер» в матче Серии А благодаря голу Консейсау

Завершился матч 25-го тура итальянской Серии А, в котором встречались туринский «Ювентус» и миланский «Интер». Команды играли на стадионе «Альянц» в Турине (Италия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Маурицио Мариани. «Ювентус» одержал минимальную победу со счётом 1:0.

Единственный гол в матче был забит на 74-й минуте, отличился нападающий «Ювентуса» Шику Консейсау.

После 25 сыгранных матчей туринский «Ювентус» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице итальянской Серии А, набрав 46 очков. Миланский «Интер» после аналогичного количества игр занимает второе место, заработав 54 очка.