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Ювентус — Интер, результат матча 16 февраля 2025, счёт 1:0, Серия А 2024-2025

«Ювентус» обыграл «Интер» в матче Серии А благодаря голу Консейсау
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Завершился матч 25-го тура итальянской Серии А, в котором встречались туринский «Ювентус» и миланский «Интер». Команды играли на стадионе «Альянц» в Турине (Италия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Маурицио Мариани. «Ювентус» одержал минимальную победу со счётом 1:0.

Италия — Серия А . 25-й тур
16 февраля 2025, воскресенье. 22:45 МСК
Ювентус
Турин
Окончен
1 : 0
Интер М
Милан
1:0 Консейсау – 74'    

Единственный гол в матче был забит на 74-й минуте, отличился нападающий «Ювентуса» Шику Консейсау.

После 25 сыгранных матчей туринский «Ювентус» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице итальянской Серии А, набрав 46 очков. Миланский «Интер» после аналогичного количества игр занимает второе место, заработав 54 очка.

Календарь Серии А
Турнирная таблица Серии А
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