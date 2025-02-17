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Стад Ренн — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
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22:45 Мск
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Ренн — Лилль, результат матча 16 февраля 2025, счёт 0:2, Лига 1 2024-2025

«Лилль» на выезде победил «Ренн», забив два мяча в большинстве
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Завершился матч 22-го тура французской Лиги 1 сезона-2024/2025, в котором встречались «Ренн» и «Лилль». Команды играли на стадионе «Роазон Парк» в Ренне. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Роменом Лиссоргом (Франция). «Лилль» одержал победу со счётом 2:0.

Франция — Лига 1 . 22-й тур
16 февраля 2025, воскресенье. 22:45 МСК
Ренн
Ренн
Окончен
0 : 2
Лилль
Лилль
0:1 Бенталеб – 80'     0:2 Акпом – 86'    
Удаления: Ву – 74' / нет

На 74-й минуте хозяева остались в меньшинстве, прямую красную карточку получил защитник «Ренна» Кристофер Ву. На 80-й минуте Набиль Бенталеб вывел гостей вперёд. На 86-й минуте Чуба Акпом установил окончательный счёт в матче — 2:0.

После 22 сыгранных матчей «Ренн» располагается на 13-й строчке в турнирной таблице французской Лиги 1, набрав 23 очка. «Лилль» после аналогичного количества игр занимает пятое место, заработав 38 очков.

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