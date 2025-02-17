«Лилль» на выезде победил «Ренн», забив два мяча в большинстве

Завершился матч 22-го тура французской Лиги 1 сезона-2024/2025, в котором встречались «Ренн» и «Лилль». Команды играли на стадионе «Роазон Парк» в Ренне. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Роменом Лиссоргом (Франция). «Лилль» одержал победу со счётом 2:0.

На 74-й минуте хозяева остались в меньшинстве, прямую красную карточку получил защитник «Ренна» Кристофер Ву. На 80-й минуте Набиль Бенталеб вывел гостей вперёд. На 86-й минуте Чуба Акпом установил окончательный счёт в матче — 2:0.

После 22 сыгранных матчей «Ренн» располагается на 13-й строчке в турнирной таблице французской Лиги 1, набрав 23 очка. «Лилль» после аналогичного количества игр занимает пятое место, заработав 38 очков.