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Результаты матчей Серии А 16 февраля

Результаты матчей Серии А 16 февраля
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В воскресенье, 16 февраля, прошли пять матчей 25-го тура итальянской Серии А сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, состоявшихся в этот день.

Результаты матчей чемпионата Италии 16 февраля:

«Фиорентина» — «Комо» — 0:2;
«Монца» — «Лечче» — 0:0;
«Удинезе» — «Эмполи» — 3:0;
«Парма» — «Рома» — 0:1;
«Ювентус» — «Интер» — 1:0.

Турнирную таблицу чемпионата Италии сезона-2024/2025 возглавляет «Наполи», набравший 56 очков после 25 сыгранных матчей. На второй строчке располагается миланский «Интер», заработавший 54 очка. Третье место с 51 очком занимает «Аталанта». В зоне вылета находятся «Монца» (14), «Венеция» (16) и «Парма» (20).

Календарь Серии А
Турнирная таблица Серии А
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