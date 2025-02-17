Головин рассказал, повлиял ли на его решение о продлении контракта с «Монако» Рыболовлев

Российский полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин отметил влияние владельца команды Дмитрия Рыболовлева на продление хавбеком трудового контракта.

— При продлении контракта на тебя повлияло, что владелец клуба Рыболовлев?

— Да, конечно. Даже если вспомнить наш тренировочный центр, который был до этого и сравнить с тем, что мы имеем сейчас — я думаю, один из лучших тренировочных центров, которые я видел в принципе. Очень удобно. Играя с такими игроками, как Фалькао, Фабрегас и так далее.

Даже если взять момент прошлого сезона после перерыва, у нас команда пошла на спад. Наш президент начал собирать какие-то собрания. Пять ключевых игроков разговаривали много, как-то решали проблему внутри, в коллективе. Это в том числе его заслуга, что мы собрались в итоге и заняли второе место. Тут в любом случае только да.

— То есть он вовлечён в процесс жизни клуба регулярно?

— Да. В последнее время даже больше, чем обычно.

— Часто общаетесь с ним?

— Лично не прям так часто, но так как часто у нас происходят собрания, то получается, что да, — сказал Головин в интервью Нобелю Арустамяну для сериала «Западная трибуна» на Okko.

В нынешнем сезоне Головин сыграл за «Монако» 27 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 28-летнего футболиста составляет € 30 млн.

После 22 сыгранных матчей «Монако» располагается на третьей строчке в турнирной таблице Лиги 1, набрав 40 очков. В следующем туре подопечные Ади Хюттера сыграют с «Лиллем». Турнирную таблицу чемпионата Франции сезона-2024/2025 возглавляет «Пари Сен-Жермен», у которого 56 очков.