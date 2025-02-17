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Бетис — Реал Сосьедад, результат матча 24-го тура Ла Лиги, счёт 3:0, 16 февраля 2025 года

«Реал Сосьедад» разгромно проиграл «Бетису», Захарян вышел на поле на 76-й минуте
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Завершился матч 24-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Бетис» и «Реал Сосьедад». Команды играли на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Хесусом Хилем Мансано (Дон-Бенито, Испания). «Бетис» разгромил «Реал Сосьедад» со счётом 3:0.

Испания — Примера . 24-й тур
16 февраля 2025, воскресенье. 23:00 МСК
Бетис
Севилья
Окончен
3 : 0
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
1:0 Антони – 51'     2:0 Рока – 64'     3:0 Рока – 69'    
Удаления: нет / Субельдия – 20', Бекер – 75'

На 20-й минуте был удалён защитник «Реала Сосьедад» Игор Субельдия. На 33-й минуте полузащитник хозяев Джовани Ло Чельсо не реализовал пенальти. На 51-й минуте нападающий «Бетиса» Антони открыл счёт. На 64-й и 69-й минутах отличился полузащитник хозяев Марк Рока — 3:0. На 75-й минуте красную карточку получил форвард гостей Шеральдо Бекер. На 76-й минуте на поле вышел российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян.

После 24 сыгранных матчей «Бетис» располагается на восьмой строчке в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 32 очка. «Реал Сосьедад» после аналогичного количества игр занимает 11-е место, заработав 31 очко. Турнирную таблицу чемпионата Испании сезона-2024/2025 возглавляет мадридский «Реал», у которого 51 очко.

Календарь Ла Лиги
Турнирная таблица Ла Лиги
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