Головин рассказал, какой клуб он выберет в случае предложений от «Реала» и «Барселоны»

Российский полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин ответил на вопрос, какой клуб он бы выбрал в случае предложений от мадридского «Реала» и каталонской «Барселоны».

— Может ли повлиять твоё отношение к «Барселоне» на возможность за неё играть?

— Я думаю, нет. Это вообще всё из детства какие-то приколы. Даже сейчас ничего такого криминального я не сделал. Я думаю, что точно нет.

— Если будет одновременно предложение от «Барселоны» и «Реала», ты выберешь «Реал».

— Очевидно «Реал», — сказал Головин в интервью Нобелю Арустамяну для сериала «Западная трибуна» на Okko.

В нынешнем сезоне Головин сыграл за «Монако» 27 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 28-летнего футболиста составляет € 30 млн.