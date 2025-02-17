Результаты матчей испанской Ла Лиги 16 февраля

Вчера, 16 февраля, прошли четыре матча 24-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, состоявшихся в этот день.

Результаты матчей чемпионата Испании 16 февраля:

«Эспаньол» — «Атлетик» — 1:1;

«Вальядолид» — «Севилья» — 0:4:

«Мальорка» — «Лас-Пальмас» — 3:1;

«Бетис» — «Реал Сосьедад» — 3:0.

На данный момент «Реал» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, записав в свой актив 51 очко. На втором месте находится «Атлетико», имеющий 50 очков. Замыкает тройку лидеров каталонская «Барселона», на счету которой 48 очков при игре в запасе. В зоне вылета располагаются «Валенсия» (23), «Алавес» (22) и «Вальядолид» (15).

В Испании подрались представители ультрас четырёх клубов: