Результаты матчей чемпионата Франции 16 февраля

16 февраля состоялись пять матчей 22-го тура чемпионата Франции. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня во французской Лиге 1.

Чемпионат Франции, 22-й тур, результаты матчей 16 февраля

«Монпелье» – «Лион» — 1:4.

«Гавр» – «Ницца» — 1:3.

«Реймс» – «Анже» — 0:1.

«Ланс» – «Страсбург» — 0:2.

«Ренн» – «Лилль» — 0:2.

Турнирную таблицу французской Лиги 1 возглавляет «Пари Сен-Жермен», набравший 56 очков в 22 матчах. У ближайшего преследователя парижан «Марселя» 46 очков. Третью строчку с 40 очками в 22 матчах занимает «Ницца», такое же количество турнирных баллов у «Монако». На два очка от монегасков отстаёт замыкающий топ-5 «Лилль».

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