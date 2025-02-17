Результаты матчей чемпионата Франции 16 февраля
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16 февраля состоялись пять матчей 22-го тура чемпионата Франции. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня во французской Лиге 1.
Чемпионат Франции, 22-й тур, результаты матчей 16 февраля
- «Монпелье» – «Лион» — 1:4.
- «Гавр» – «Ницца» — 1:3.
- «Реймс» – «Анже» — 0:1.
- «Ланс» – «Страсбург» — 0:2.
- «Ренн» – «Лилль» — 0:2.
Франция — Лига 1 . 22-й тур
16 февраля 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Монпелье
Монпелье
Окончен
1 : 4
Лион
Лион
0:1 Микаутадзе – 3' 1:1 Кулибали – 38' 1:2 Нуама – 50' 1:3 Толиссо – 53' 1:4 Ляказетт – 73'
Франция — Лига 1 . 22-й тур
16 февраля 2025, воскресенье. 19:15 МСК
Гавр
Гавр
Окончен
1 : 3
Ницца
Ницца
0:1 Лаборде – 16' 0:2 Юте-Кинкуэ – 18' 1:2 Кехта – 28' 1:3 Диоп – 90+4'
Удаления: нет / Бар – 90+1'
Франция — Лига 1 . 22-й тур
16 февраля 2025, воскресенье. 19:15 МСК
Реймс
Реймс
Окончен
0 : 1
Анже
Анже
0:1 Эль-Мелали – 45+1'
Франция — Лига 1 . 22-й тур
16 февраля 2025, воскресенье. 19:15 МСК
Ланс
Ланс
Окончен
0 : 2
Страсбург
Страсбург
0:1 Баква – 81' 0:2 Эмега – 90+6'
Удаления: Мачадо – 72' / нет
Франция — Лига 1 . 22-й тур
16 февраля 2025, воскресенье. 22:45 МСК
Ренн
Ренн
Окончен
0 : 2
Лилль
Лилль
0:1 Бенталеб – 80' 0:2 Акпом – 86'
Удаления: Ву – 74' / нет
Турнирную таблицу французской Лиги 1 возглавляет «Пари Сен-Жермен», набравший 56 очков в 22 матчах. У ближайшего преследователя парижан «Марселя» 46 очков. Третью строчку с 40 очками в 22 матчах занимает «Ницца», такое же количество турнирных баллов у «Монако». На два очка от монегасков отстаёт замыкающий топ-5 «Лилль».
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