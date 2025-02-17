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«Зенит» показал реакцию Луиса Энрике на снег в Санкт-Петербурге

«Зенит» показал реакцию Луиса Энрике на снег в Санкт-Петербурге
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Пресс-служба «Зенита» в телеграм-канале клуба опубликовала фотографию бразильского нападающего Луиса Энрике из Санкт-Петербурга.

«А вы помните свой первый раз?» — подписала фотографию пресс-служба сине-бело-голубых.

Санкт-петербургский клуб объявил о переходе Луиса Энрике 20 января. Контракт футболиста сборной Бразилии с сине-бело-голубыми рассчитан на четыре года с опцией продления ещё на один сезон. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.

Возглавляет турнирную таблицу РПЛ сезона-2024/2025 «Краснодар», набравший 39 очков после 18 матчей. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработавший также 39 очков. Третье место с 37 очками занимает московский «Спартак».

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