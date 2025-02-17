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Трансфер 18-летнего Лоррана из «Фламенго» в ЦСКА сорвался — журналист Касагранде

Трансфер 18-летнего Лоррана из «Фламенго» в ЦСКА сорвался — журналист Касагранде
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Переход бразильского полузащитника «Фламенго» Лоррана в московский ЦСКА сорвался. Об этом сообщает журналист Вене Касагранде в соцсетях.

По его информации, «Фламенго» получил документ от московского клуба, в котором сообщается о прекращении переговоров по трансферу игрока. Отмечается, что красно-синие отказались от сделки после того, как не удалось достичь соглашения с агентами футболиста.

В сезоне-2024 Лорран сыграл за «Фламенго» 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 18-летнего футболиста составляет € 12 млн.

ЦСКА располагается на шестой строчке турнирной таблицы РПЛ, в активе команды Марко Николича 31 очко по итогам 18 туров.

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