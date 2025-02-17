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«МЮ» проиграл 12 из 25 матчей чемпионата Англии впервые после вылета из элиты 51 год назад

«МЮ» проиграл 12 из 25 матчей чемпионата Англии впервые после вылета из элиты 51 год назад
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«Манчестер Юнайтед» проиграл 12-й матч из 25 в текущем сезоне АПЛ. Такое количество поражений в 25 стартовых матчах высшего дивизиона чемпионата Англии «красные дьяволы» не получали с сезона-1973/1974, когда они проиграли на этом отрезке 13 раз, сообщает Opta Sports в социальной сети X. При этом сезон-1973/1974 на текущий момент является последним в истории «МЮ», в котором клуб вылетел из высшего дивизиона.

Англия — Премьер-лига . 25-й тур
16 февраля 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Окончен
1 : 0
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Мэддисон – 13'    

16 февраля в выездном матче 25-го тура АПЛ с «Тоттенхэмом» манкунианцы уступили со счётом 0:1.

По итогам 25 туров АПЛ «Манчестер Юнайтед» с 29 очками в 25 матчах находится в турнирной таблице на 15-м месте, опережая зону вылета в Чемпионшип на 12 очков.

Календарь АПЛ
Турнирная таблица АПЛ

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