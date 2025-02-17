«МЮ» проиграл 12 из 25 матчей чемпионата Англии впервые после вылета из элиты 51 год назад

«Манчестер Юнайтед» проиграл 12-й матч из 25 в текущем сезоне АПЛ. Такое количество поражений в 25 стартовых матчах высшего дивизиона чемпионата Англии «красные дьяволы» не получали с сезона-1973/1974, когда они проиграли на этом отрезке 13 раз, сообщает Opta Sports в социальной сети X. При этом сезон-1973/1974 на текущий момент является последним в истории «МЮ», в котором клуб вылетел из высшего дивизиона.

16 февраля в выездном матче 25-го тура АПЛ с «Тоттенхэмом» манкунианцы уступили со счётом 0:1.

По итогам 25 туров АПЛ «Манчестер Юнайтед» с 29 очками в 25 матчах находится в турнирной таблице на 15-м месте, опережая зону вылета в Чемпионшип на 12 очков.

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