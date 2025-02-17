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Сафонов высказался о конкуренции с Доннаруммой в «ПСЖ»

Сафонов высказался о конкуренции с Доннаруммой в «ПСЖ»
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Российский голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов высказался о конкуренции среди вратарей во французском клубе.

«На мой взгляд, это хорошая конкуренция, потому что у нас есть три хороших голкипера. Так что вратарь должен понимать, что ему надо сохранять спокойствие, играть хладнокровно, потому что есть другие игроки, которые ждут своего шанса.

По моему мнению, эта конкуренция идёт на пользу, потому что я могу что-то перенимать у Доннаруммы и Тенаса во время тренировок. Так что, с одной стороны, это нелегко, с другой — так лучше и для меня, и для команды», — приводит слова Сафонова L’Équipe.

В нынешнем сезоне Сафонов принял участие в 10 матчах во всех турнирах, в пяти из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.

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