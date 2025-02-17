Головин объяснил свой знаменитый пост в соцсетях про «Барселону»

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин ответил на вопрос о своей знаменитой публикации в соцсетях про «Барселону». В 2012 году 15-летний Головин написал оскорбительную фразу про каталонцев после поражения «блауграны» в матче с «Реалом».

— Ты помнишь 22 апреля 2012 года?

— Не помню.

— Ты тогда обрадовался поражению «Барселоны». Как ты придумал тот шедевр?

— Мы соперничали с Ваней Макаровым. Сейчас он уже тренер. Мы жили в одной комнате с ним. Переоделись в футболки. Получается, я был в футболке «Реала», он в футболке «Барсы». Сидели, болели. Настолько это все зашло, что на эмоциях написал, — сказал Головин в интервью журналисту Нобелю Арустамяну для сериала «Западная трибуна» на Okko.

В нынешнем сезоне Головин сыграл за «Монако» 27 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 28-летнего футболиста составляет € 30 млн.

В «Монако» оценили технику Головина на 10 из 10: