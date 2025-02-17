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«Добро пожаловать в мой мир». Постекоглу высказался о работе Аморима в «Манчестер Юнайтед»

«Добро пожаловать в мой мир». Постекоглу высказался о работе Аморима в «Манчестер Юнайтед»
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Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу после победы в матче 25-го тура чемпионата Англии с «Манчестер Юнайтед» высказался о работе португальского наставника «красных дьяволов» Рубена Аморима.

«Ему пришлось ставить игроков не на свои позиции и держать детей на скамейке. Добро пожаловать в мой мир. Это всего одна игра. Попробуйте делать так два месяца», — приводит слова Постекоглу Goal.

После 24 сыгранных матчей «Тоттенхэм» располагается на 12-й строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 30 очков. «Манчестер Юнайтед» после аналогичного количества игр занимает 15-е место, заработав 29 очков. Турнирную таблицу чемпионата Англии сезона-2024/2025 возглавляет «Ливерпуль», у которого 60 очков.

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