«Добро пожаловать в мой мир». Постекоглу высказался о работе Аморима в «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу после победы в матче 25-го тура чемпионата Англии с «Манчестер Юнайтед» высказался о работе португальского наставника «красных дьяволов» Рубена Аморима.

«Ему пришлось ставить игроков не на свои позиции и держать детей на скамейке. Добро пожаловать в мой мир. Это всего одна игра. Попробуйте делать так два месяца», — приводит слова Постекоглу Goal.

После 24 сыгранных матчей «Тоттенхэм» располагается на 12-й строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 30 очков. «Манчестер Юнайтед» после аналогичного количества игр занимает 15-е место, заработав 29 очков. Турнирную таблицу чемпионата Англии сезона-2024/2025 возглавляет «Ливерпуль», у которого 60 очков.

Реакция Азара на накинутую на него футболку «Тоттенхэма»: