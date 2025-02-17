Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Нападающий Алеррандро находится в расположении ЦСКА в Турции — журналист Касагранде

Нападающий Алеррандро находится в расположении ЦСКА в Турции — журналист Касагранде
Комментарии

25-летний нападающий бразильского «РБ Брагантино» Алеррандро находится в Турции в расположении проходящего межсезонные тренировочные сборы московского ЦСКА, сообщает журналист Вене Касагранде в социальной сети X.

Ранее появилась информация, что Алеррандро согласовал с ЦСКА условия личного контракта, который будет оформлен со сроком действия три года и опцией продления ещё на один год. Сообщалось, что нападающий выкупит свой текущий контракт у «РБ Брагантино» за € 4,2 млн, а его зарплата в составе красно-синих составит € 1,045 млн в год.

ЦСКА по итогам осенней части сезона-2024/2025 занимает в РПЛ шестое место, набрав 31 очко в 18 матчах.

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ

Видео: Игорь Акинфеев показал свой день на зимних сборах ЦСКА

Материалы по теме
Трансфер 18-летнего Лоррана из «Фламенго» в ЦСКА сорвался — журналист Касагранде
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android