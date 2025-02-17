Нападающий Алеррандро находится в расположении ЦСКА в Турции — журналист Касагранде

25-летний нападающий бразильского «РБ Брагантино» Алеррандро находится в Турции в расположении проходящего межсезонные тренировочные сборы московского ЦСКА, сообщает журналист Вене Касагранде в социальной сети X.

Ранее появилась информация, что Алеррандро согласовал с ЦСКА условия личного контракта, который будет оформлен со сроком действия три года и опцией продления ещё на один год. Сообщалось, что нападающий выкупит свой текущий контракт у «РБ Брагантино» за € 4,2 млн, а его зарплата в составе красно-синих составит € 1,045 млн в год.

ЦСКА по итогам осенней части сезона-2024/2025 занимает в РПЛ шестое место, набрав 31 очко в 18 матчах.

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