Тьяго Мотта отреагировал на победу «Ювентуса» в матче с «Интером»

Главный тренер туринского «Ювентуса» Тьяго Мотта прокомментировал победу своей команды в матче 25-го тура итальянской Серии А с миланским «Интером» (1:0).

«Первый тайм получился трудным – я чувствовал, что мы проявляем слишком много уважения к «Интеру», позволяем постоянно владеть мячом. Во втором тайме всё изменилось. «Интер» действительно был сильнее до перерыва, но команда заслужила свой гол во втором тайме. Мы высоко прессинговали, демонстрировали хороший футбол и одержали закономерную победу», – приводит слова Мотты DAZN.

После 25 сыгранных матчей туринский «Ювентус» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице итальянской Серии А, набрав 46 очков. Миланский «Интер» после аналогичного количества игр занимает второе место, заработав 54 очка.

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