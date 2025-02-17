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Тьяго Мотта отреагировал на победу «Ювентуса» в матче с «Интером»

Тьяго Мотта отреагировал на победу «Ювентуса» в матче с «Интером»
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Главный тренер туринского «Ювентуса» Тьяго Мотта прокомментировал победу своей команды в матче 25-го тура итальянской Серии А с миланским «Интером» (1:0).

Италия — Серия А . 25-й тур
16 февраля 2025, воскресенье. 22:45 МСК
Ювентус
Турин
Окончен
1 : 0
Интер М
Милан
1:0 Консейсау – 74'    

«Первый тайм получился трудным – я чувствовал, что мы проявляем слишком много уважения к «Интеру», позволяем постоянно владеть мячом. Во втором тайме всё изменилось. «Интер» действительно был сильнее до перерыва, но команда заслужила свой гол во втором тайме. Мы высоко прессинговали, демонстрировали хороший футбол и одержали закономерную победу», – приводит слова Мотты DAZN.

После 25 сыгранных матчей туринский «Ювентус» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице итальянской Серии А, набрав 46 очков. Миланский «Интер» после аналогичного количества игр занимает второе место, заработав 54 очка.

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