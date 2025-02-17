Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Неймар забил первый гол после возвращения в «Сантос»

Неймар забил первый гол после возвращения в «Сантос»
Комментарии

Бразильский нападающий Неймар забил первый гол после возвращения в «Сантос».

Футболист открыл счёт в матче между «Сантосом» и «Агуа Санта» на 14-й минуте, реализовав пенальти. На момент написания новости во встрече идёт второй тайм, счёт 2:1 в пользу команды Неймара.

За свою профессиональную игровую карьеру Неймар выступал за «Сантос», «Барселону», «Пари Сен-Жермен» и «Аль-Хиляль». За национальную команду Бразилии 33-летний вингер сыграл 128 матчей и забил 79 голов. По информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

Материалы по теме
Неймар разрывает Бразилию после возвращения. Но не футболом
Неймар разрывает Бразилию после возвращения. Но не футболом

Фанат украл кольцо с руки Неймара во время приветствия:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android