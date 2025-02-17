Неймар забил первый гол после возвращения в «Сантос»

Бразильский нападающий Неймар забил первый гол после возвращения в «Сантос».

Футболист открыл счёт в матче между «Сантосом» и «Агуа Санта» на 14-й минуте, реализовав пенальти. На момент написания новости во встрече идёт второй тайм, счёт 2:1 в пользу команды Неймара.

За свою профессиональную игровую карьеру Неймар выступал за «Сантос», «Барселону», «Пари Сен-Жермен» и «Аль-Хиляль». За национальную команду Бразилии 33-летний вингер сыграл 128 матчей и забил 79 голов. По информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

Фанат украл кольцо с руки Неймара во время приветствия: