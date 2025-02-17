Антони трижды забил за «Бетис» в четырёх матчах. В «МЮ» у него один гол с начала сезона

24-летний бразильский нападающий Антони забил свой третий гол в четырёх матчах во всех турнирах после перехода в испанский «Бетис» из «Манчестер Юнайтед» на правах аренды до конца сезона. 16 февраля форвард отличился в домашнем матче 24-го тура чемпионата Испании с «Реалом Сосьедад» (3:0), открыв счёт на 51-й минуте. Также на его счету в этой игре результативный пас, который стал для бразильца первым в составе севильцев.

За «МЮ» в текущем сезоне Антони провёл 14 матчей во всех турнирах и записал на свой счёт один забитый мяч в Кубке английской лиги. В составе манкунианцев нападающий выступал с августа 2022 года, всего за клуб в его активе 12 голов и пять передач в 96 матчах.

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