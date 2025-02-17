Антони трижды забил за «Бетис» в четырёх матчах. В «МЮ» у него один гол с начала сезона
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24-летний бразильский нападающий Антони забил свой третий гол в четырёх матчах во всех турнирах после перехода в испанский «Бетис» из «Манчестер Юнайтед» на правах аренды до конца сезона. 16 февраля форвард отличился в домашнем матче 24-го тура чемпионата Испании с «Реалом Сосьедад» (3:0), открыв счёт на 51-й минуте. Также на его счету в этой игре результативный пас, который стал для бразильца первым в составе севильцев.
Испания — Примера . 24-й тур
16 февраля 2025, воскресенье. 23:00 МСК
Бетис
Севилья
Окончен
3 : 0
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
1:0 Антони – 51' 2:0 Рока – 64' 3:0 Рока – 69'
Удаления: нет / Субельдия – 20', Бекер – 75'
За «МЮ» в текущем сезоне Антони провёл 14 матчей во всех турнирах и записал на свой счёт один забитый мяч в Кубке английской лиги. В составе манкунианцев нападающий выступал с августа 2022 года, всего за клуб в его активе 12 голов и пять передач в 96 матчах.
Видео: Реакция Антони и его семьи на вызов в сборную Бразилии на ЧМ
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