Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Антони трижды забил за «Бетис» в четырёх матчах. В «МЮ» у него один гол с начала сезона

Антони трижды забил за «Бетис» в четырёх матчах. В «МЮ» у него один гол с начала сезона
Аудио-версия:
Комментарии

24-летний бразильский нападающий Антони забил свой третий гол в четырёх матчах во всех турнирах после перехода в испанский «Бетис» из «Манчестер Юнайтед» на правах аренды до конца сезона. 16 февраля форвард отличился в домашнем матче 24-го тура чемпионата Испании с «Реалом Сосьедад» (3:0), открыв счёт на 51-й минуте. Также на его счету в этой игре результативный пас, который стал для бразильца первым в составе севильцев.

Испания — Примера . 24-й тур
16 февраля 2025, воскресенье. 23:00 МСК
Бетис
Севилья
Окончен
3 : 0
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
1:0 Антони – 51'     2:0 Рока – 64'     3:0 Рока – 69'    
Удаления: нет / Субельдия – 20', Бекер – 75'

За «МЮ» в текущем сезоне Антони провёл 14 матчей во всех турнирах и записал на свой счёт один забитый мяч в Кубке английской лиги. В составе манкунианцев нападающий выступал с августа 2022 года, всего за клуб в его активе 12 голов и пять передач в 96 матчах.

Календарь Ла Лиги
Турнирная таблица Ла Лиги

Видео: Реакция Антони и его семьи на вызов в сборную Бразилии на ЧМ

Материалы по теме
«Реал Сосьедад» разгромно проиграл «Бетису», Захарян вышел на поле на 76-й минуте
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android