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Индзаги прокомментировал поражение «Интера» в матче с «Ювентусом»

Индзаги прокомментировал поражение «Интера» в матче с «Ювентусом»
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Главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал поражение своей команды в матче 25-го тура итальянской Серии А с туринским «Ювентусом» (0:1).

Италия — Серия А . 25-й тур
16 февраля 2025, воскресенье. 22:45 МСК
Ювентус
Турин
Окончен
1 : 0
Интер М
Милан
1:0 Консейсау – 74'    

«Нам не хватило забитого гола, мне не в чем упрекнуть парней. Мы провели отличный матч. Но первый тайм мы должны были выигрывать. Если не забивать, матчи станут сложнее.

Во втором тайме наш подход к игре был не лучшим, и нас наказали. Нам нужно работать усерднее, но не стоит делать громких заявлений, даже если мы немного притормозили», — приводит слова Индзаги Tuttomercatoweb.

После 25 сыгранных матчей туринский «Ювентус» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице итальянской Серии А, набрав 46 очков. Миланский «Интер» после аналогичного количества игр занимает второе место, заработав 54 очка.

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