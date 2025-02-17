Олег Кононов прокомментировал ранний матч «Торпедо» с «Женисом» из Казахстана

Главный тренер московского «Торпедо» Олег Кононов дал комментарий по итогам товарищеского матча с казахстанским «Женисом» (1:0), который прошёл 16 февраля и стартовал в раннее для российского футбола время — 11:30 мск. Единственный гол на 16-й минуте забил Равиль Нетфуллин.

«В целом, никаких сложностей не возникло. Мы и прежде играли в раннее время, например, в Хабаровске, хотя в Турции, действительно, это было впервые. Но сборы – это всегда про адаптацию к разным условиям, так что утренний матч стал для нас хорошей практикой. Главное, что мы двигаемся к возобновлению сезона, а не просто оцениваем удобство или неудобство того или иного времени суток.

Сегодняшняя игра показала, что нам есть над чем работать, особенно в атакующих взаимодействиях. Однако в целом команда выглядела живо, играла «первым» номером и практически не дала сопернику создать опасные моменты у наших ворот», — приводит слова Кононова пресс-служба «Торпедо».

В турнирной таблице Мелбет Первой лиги «Торпедо» по итогам осенней части сезона-2024/2025 занимает второе место — в зоне прямого выхода в РПЛ. В активе автозаводцев 43 очка в 21 матче, их отрыв от находящегося в зоне стыковых матчей «Урала» составляет шесть очков.

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