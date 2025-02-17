Бензема — о Роналду: я не тот парень, который думает только о том, чтобы забивать голы

Нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема заявил, что не ставит перед собой цель постоянно забивать голы в отличие от португальского форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

«Хочу кое-что сказать: я не тот парень, который думает только о том, чтобы забивать и забивать голы. Хорошо быть здесь с Криштиану, но для меня более важно выигрывать матчи. Если я смогу забивать голы, которые будут помогать команде, то буду счастлив.

Мне нравится и забивать голы, и отдавать результативные передачи, нравится помогать команде. Команда — самое главное для меня, так что я счастлив», — приводит слова Бензема официальный сайт саудовской Про-лиги.

36-летний Карим Бензема присоединился к саудовскому клубу летом 2023 года на правах свободного агента. В нынешнем сезоне он принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых отметился 17 голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

Материалы по теме «Он постоянно пишет мне». Винисиус рассказал о близком общении с Бензема

Роналду станцевал с мамой на вечеринке в честь своего юбилея: