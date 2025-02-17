Олег Кононов объяснил малое количество голов «Торпедо» в ворота «Спартака-2» и «Жениса»

Главный тренер московского «Торпедо» Олег Кононов ответил на вопрос о небольшом количестве забитых автозаводцами мячей в товарищеских матчах со «Спартаком-2» (1:0) и казахстанским «Женисом» (1:0).

– Если смотреть на сухие цифры: 1:0 против «Спартака-2», 1:0 против «Жениса». Болельщики, которые не видели матчи целиком, могут резонно спросить: «А почему так мало голов?»

– Это сборы, и все команды находятся под нагрузками. Когда нет свежести, снижается точность в завершающей стадии атак. Плюс, против нас никто не играет вполсилы – каждая команда старается проявить себя. Тот же «Спартак-2» был очень мотивирован, и нам пришлось приложить серьёзные усилия, чтобы добиться результата, — приводит слова Кононова пресс-служба «Торпедо».

В турнирной таблице Мелбет Первой лиги «Торпедо» по итогам осенней части сезона-2024/2025 занимает второе место — в зоне прямого выхода в РПЛ. В активе автозаводцев 43 очка в 21 матче, их отрыв от находящегося в зоне стыковых матчей «Урала» составляет шесть очков.

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