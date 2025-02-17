Головин рассказал, как справляется с агрессией во время матчей

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал о своих эмоциях во время матчей.

— Твои партнёры по команде говорят, что после поражений тебя лучше не трогать два дня.

— Не прям два дня. Раньше хуже было. Сейчас сказал бы, что я приеду на базу, полдня пройдет и всё нормально. А так, когда играю, бывает, эмоции не могу сдержать. И на судей, и куда попало. Такое в принципе есть.

— Как с этим бороться?

— Я разговаривал с тренером много раз, что из-за этого я получаю ненужные жёлтые карточки. Мы в том сезоне разговаривали на эту тему. В принципе, когда я такой, мне это даёт силы больше. С этим полностью бороться не нужно, — сказал Головин в интервью Нобелю Арустамяну для сериала «Западная трибуна» на Okko.

В нынешнем сезоне Головин сыграл за «Монако» 27 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 28-летнего футболиста составляет € 30 млн.

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