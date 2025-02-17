Аморим отреагировал на турнирное положение «МЮ» в АПЛ. Команда идёт на 15-м месте

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим прокомментировал турнирное положение команды в чемпионате Англии.

«Это самая сложная лига в мире. Я не волнуюсь. Я понимаю эмоции наших болельщиков, понимаю, что обо всем этом думает пресса. Я ненавижу проигрывать, это худшее чувство. Остальное меня не волнует. Я здесь для того, чтобы помочь футболистам. Я понимаю свою ситуацию, свою цель, я уверен в своей работе и просто хочу побеждать. Меня беспокоит наше положение в таблице, а не мой пост», — приводит слова Аморима BBC.

По итогам 24 туров АПЛ «Манчестер Юнайтед» занимает 15-е место, заработав 29 очков.

Фанаты «Манчестер Юнайтед» посвятили кричалку ушедшему Роналду: