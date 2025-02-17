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Арне Слот прокомментировал победу «Ливерпуля» в матче с «Вулверхэмптоном»

Арне Слот прокомментировал победу «Ливерпуля» в матче с «Вулверхэмптоном»
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Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался об игре своей команды в матче 25-го тура АПЛ с «Вулверхэмптоном», который закончился победой мерсисайдцев со счётом 2:1.

Англия — Премьер-лига . 25-й тур
16 февраля 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
2 : 1
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
1:0 Диас – 15'     2:0 Салах – 37'     2:1 Кунья – 67'    

«Вы видели сегодня, что после того, как мы пропустили гол и счёт стал 2-1, мы впервые в этом сезоне немного растерялись. После пропущенного гола в последнюю минуту матча с «Эвертоном» это немного засело у нас в головах. Очевидно, что сегодня в конце матча мы испытали облегчение, особенно после того, что произошло в среду», — приводит слова Слота пресс-служба клуба.

Напомним, по итогам 25 туров «Ливерпуль» занимает первую строчку турнирной таблицы Английской Премьер-лиги.

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