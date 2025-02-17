Арне Слот прокомментировал победу «Ливерпуля» в матче с «Вулверхэмптоном»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался об игре своей команды в матче 25-го тура АПЛ с «Вулверхэмптоном», который закончился победой мерсисайдцев со счётом 2:1.

«Вы видели сегодня, что после того, как мы пропустили гол и счёт стал 2-1, мы впервые в этом сезоне немного растерялись. После пропущенного гола в последнюю минуту матча с «Эвертоном» это немного засело у нас в головах. Очевидно, что сегодня в конце матча мы испытали облегчение, особенно после того, что произошло в среду», — приводит слова Слота пресс-служба клуба.

Напомним, по итогам 25 туров «Ливерпуль» занимает первую строчку турнирной таблицы Английской Премьер-лиги.