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Рифат Жемалетдинов высказался о тактической перестройке ЦСКА

Рифат Жемалетдинов высказался о тактической перестройке ЦСКА
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Хавбек ЦСКА Рифат Жемалетдинов ответил на вопросы об изменении тактической схемы клуба на построение «ромб» в полузащите, которое происходит на зимних тренировочных сборах команды под руководством сербского главного тренера Марко Николича.

— ЦСКА перестраивается на уже легендарный ромб Марко Николича. Ты это проходил в «Локо». Есть ли различия с той историей?
— В плане отработки ромба ничего не поменялось со времён «Локомотива», требования всё те же. Большое внимание уделяется центру поля: опорники, восьмёрки, десятки — все должны много бегать. В «Локо» этот ромб оказался диковинкой для российского футбола, никто не мог под него подстроиться. Мы тогда одержали 11 побед подряд. Надеюсь, с ЦСКА будет то же самое.

— В чём преимущества ромба для этого состава ЦСКА?
— Мне в принципе больше нравится играть в четыре защитника — так больше вариативности в атаке. Мне так комфортнее. Защитникам, конечно, легче в пять, но схема в четыре для этого ЦСКА больше подходит, — рассказал Жемалетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

ЦСКА по итогам осенней части сезона-2024/2025 занимает в РПЛ шестое место, набрав 31 очко в 18 матчах.

Полное интервью с Рифатом Жемалетдиновым читайте в ближайшее время на «Чемпионате».
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