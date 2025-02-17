В «Реале» рассказали о восстановлении Рюдигера, Васкеса и Алабы перед матчем с «Ман Сити»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассказал о том, что травмированные ранее игроки «сливочных» Лукас Васкес, Антонио Рюдигер и Давид Алаба смогут выйти на поле уже во втором стыковом матче Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».

«Им становится лучше; они продолжат индивидуальную работу до понедельника, а со вторника они будут тренироваться с командой… Они будут все, включая Лукаса Васкеса, готовы для игры против «Манчестер Сити», — приводит слова Анчелотти AS.

Напомним, первый стыковой матч Лиги чемпионов «Реала» и «Манчестер Сити» завершился победой «сливочных» со счётом 3:2. Вторая встреча пройдёт 19 февраля на стадионе «Сантьяго Бернабеу», начало в 23:00 по московскому времени.