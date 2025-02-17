Тренер «Ромы» Раньери раскрыл состояние Пауло Дибалы, получившего травму колена

Главный тренер «Ромы» Клаудио Раньери прокомментировал победу над «Пармой» в матче 25-го тура Серии А – 1:0, а также высказался о состоянии здоровья травмированных игроков.

«Я доволен результатом, потому что знал, что здесь будет сложно. Мы забили красивый гол, а затем нужно было довести игру до конца. Мы были близки, но не смогли добиться большего, однако я счастлив. Ещё 3 очка – это то, что нам нужно.

Я уверен, что новички нам помогут. Мы надеемся двигаться вперёд в Лиге Европы, хотя это будет нелегко. Мне нужно меняться, а у них всё хорошо.

Манчини получил сильный удар по лодыжке, сказал мне, что лучше не рисковать. С Пауло всё в порядке, он будет играть в четверг, а сегодня я не хотел рисковать. Дибала получил удар по колену, но без осложнений и серьёзных повреждений. Хуммельс тренируется, и, кажется, уже восстановился», – приводит слова Раньери Tuttomercatoweb.

«Рома» занимает девятое место в таблице Серии А, набрав 37 очков.

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