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Гол и ассист Неймара помогли «Сантосу» обыграть «Агуа Санта»

Гол и ассист Неймара помогли «Сантосу» обыграть «Агуа Санта»
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Завершился матч 11-го тура бразильской Паулисты между «Сантосом» и «Агуа Санта». Игра проходила в Сантосе на стадионе «Вила Бельмиро» и закончилась победой хозяев со счётом 3:1.

В составе победителей забитые голы в свой актив записали Тасиано, Гильерме, а также звёздный нападающий Неймар, недавно вернувшийся в родной клуб. Бразилец реализовал пенальти на 14-й минуте матча. В его активе в сегодняшней встрече также результативная передача.

Единственный гол гостей на свой счёт записал Нетиньо.

Напомним, Неймар недавно вернулся в «Сантос» из саудовского «Аль-Хиляля». Это его дебютные голевые действия после возвращения в команду.

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