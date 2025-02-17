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Появились новые важные подробности по будущему Мохамеда Салаха

Появились новые важные подробности по будущему Мохамеда Салаха
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Вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах начал переговоры о возможном продлении контракта с клубом, сообщает El Nacional.

По данным источника, Салах чувствует, что может бороться за главные европейские трофеи, а также доверие, которое ему оказал главный тренер Арне Слот, заставило египтянина пересмотреть своё решение об уходе.

Сообщается, что клубы из Саудовской Аравии не прекращают попытки подписать Салаха летом. Они готовы предложить ему контракт с зарплатой более € 200 миллионов за три года.

Действующий контракт футболиста рассчитан до 30 июня 2025 года. Тем не менее, «Ливерпуль» готовит улучшенное предложение о продлении контракта, чтобы убедить игрока остаться.

На счету 32-летнего египтянина 28 голов и 19 результативных передач в 36 матчах текущего сезона.

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