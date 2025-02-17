Журналисты AS раскрыли состояние игроков «Реала» на фоне судейских скандалов

Футболисты «Реала» недовольны судейством в матче 24-го тура Ла Лиги против «Осасуны» (1:1), сообщает AS.

По данным источника, игроки «Реала» испытывают «бессилие и отчаяние» по поводу судейства в Ла Лиге, а в раздевалке объясняют это «предвзятостью» решений арбитров в последних матчах.

По дороге в Мадрид в разговорах игроков «Реала», тренерского штаба и руководства часто звучали слова: «Они издеваются над нами». В раздевалке мадридцев давно присутствует «глубокое недовольство» судейством в Ла Лиге, а после матча с «Осасуной» игроки испытали «непонимание, бессилие и отчаяние», считая судейство в этом матче «абсолютно несправедливым».

Напомним, что в этом матче был удален полузащитник «Реала» Джуд Беллингем.

Сообщается, что в «Реале» не считают утешением сохранение лидерства в таблице благодаря потере очков «Атлетико». В раздевалке команды связывают судейство в последних матчах «Реала» с «предвзятостью» руководства судейского корпуса.

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