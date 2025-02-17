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«Ливерпуль» повторил личный антирекорд 21 летней давности в домашних матчах АПЛ

«Ливерпуль» повторил личный антирекорд 21 летней давности в домашних матчах АПЛ
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Английский «Ливерпуль» дома победил «Вулверхэмптон» в 25-м туре АПЛ – 2:1, однако повторил личный антирекорд.

Англия — Премьер-лига . 25-й тур
16 февраля 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
2 : 1
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
1:0 Диас – 15'     2:0 Салах – 37'     2:1 Кунья – 67'    

Мерсисайдцы не нанесли ни одного удара во втором тайме против «Вулверхэмптона» – это произошло впервые с сезона-2003/2004, когда «Ливерпулю» также не удалось нанести ни одного удара за один тайм в матче Премьер-лиги на «Энфилде», сообщает Opta Sport.

На данный момент «Ливерпуль» занимает первое место в Премьер-лиге, набрав 60 очков за 25 туров.

Счёт во вчерашнем матче открыл нападающий хозяев Луис Диас, позже преимущество «Ливерпуля» увеличил Мохамед Салах, реализовавший пенальти. В концовке второго тайма форвард «Вулверхэмптона» Матеус Кунья сократил отставание своей команды, однако сравнять счёт гости так и не смогли.

Рекорды «Ливерпуля»

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