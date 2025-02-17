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Гол и два ассиста Педро помогли сборной Бразилии U20 выиграть чемпионат Южной Америки

Гол и два ассиста Педро помогли сборной Бразилии U20 выиграть чемпионат Южной Америки
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Сборная Бразилии U20 одержала победу над сверстниками из Чили в финальном матче молодёжного чемпионата Южной Америки. 18-летний форвард «Зенита» Педро стал автором гола и двух результативных передач.

В составе победителей забитые голы также в свой актив записали Дейвид Вашингтон и Рикардо Матиас.

Эта победа, с учётом поражения Аргентины от Парагвая (2:3), позволила Бразилии второй раз подряд выиграть турнир. На счету Педро два гола и шесть результативных передач в девяти матчах турнира.

Ранее Педро уже становился молодёжным чемпионом Южной Америки — на турнире 2023 года, который стал для Бразилии победным, он провёл восемь матчей из девяти возможных, забил два гола и выполнил два результативных паса. В текущем сезоне на счету вингера 25 встреч во всех турнирах за «Зенит», три гола и четыре голевые передачи.

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