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Гари Невилл сравнил руководство «Тоттенхэма» с управлением в «Манчестер Юнайтед»

Гари Невилл сравнил руководство «Тоттенхэма» с управлением в «Манчестер Юнайтед»
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Бывший игрок «Манчестер Юнайтед», ныне телеведущий Гари Невилл высказался о работе президента лондонского «Тоттенхэма» Дэниела Леви на фоне неудачных выступлений команды.

«Ходят слухи, что «Тоттенхэм» ищет потенциальных покупателей для этого клуба. Это будет дорого стоить, но, вероятно, в каком-то смысле это было бы правильно. Я думаю, что он [Леви] сделал здесь всё возможное для стадиона и тренировочной базы. Проблема в том, что он управляет только бизнесом.

Это немного похоже на «Юнайтед», когда Дэвид Гилл и сэр Алекс Фергюсон ушли, а ребята, которые занимались коммерческими вопросами и отлично с ними справлялись, пришли в футбольную команду. Они решили, что могут играть роль футбольных менеджеров. Но они не могут ничего сделать, это совершенно другой набор навыков», — сказал Невилл в эфире Sky Sports.

Напомним, по итогам 25 туров «Тоттенхэм» занимает 12-е место в турнирной таблице АПЛ.

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