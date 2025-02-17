Стало известно, в какой клуб может перейти Флориан Вирц, оценивающийся в € 140 млн

Немецкий полузащитник «Байера» Флориан Вирц может присоединиться к «Баварии» уже летом этого года.

Как сообщает инсайдер Николо Скира в своих соцсетях, в мюнхенском клубе сейчас работают над трансфером атакующего хавбека.

21-летний немец в текущем сезоне забил 15 голов и отдал 11 ассистов в 35 матчах. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 140 млн.

Ранее сообщалось, что Флориан Вирц может перейти в английский «Манчестер Сити» для замены многолетнего лидера и капитана Кевина де Брёйне.

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